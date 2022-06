Wat kan F1 verwachten als GP van Zuid-Afrika terugkeert op kalender?

In het verleden maakte de Formule 1 al regelmatig de reis naar Zuid-Afrika voor een race op het Afrikaanse continent. Tussen 1967 en 1985 was de wedstrijd op Kyalami - op 1981 na - vaste prik op de F1-kalender, daarna moest de race plaatsmaken vanwege het Apartheidsregime. In 1992 en 1993 keerde de koningsklasse nog twee keer terug op het circuit, dat sinds de laatste race in 1985 ingrijpend was verbouwd.

Sinds 1994 heeft de Formule 1 helemaal geen races meer gehad in Afrika, maar daar komt binnen enkele jaren mogelijk verandering in. Al enige tijd wordt de sport in verband gebracht met een terugkeer naar Zuid-Afrika, waar opnieuw Kyalami als gastheer van de race moet gaan optreden. Mogelijk vindt die terugkeer al in 2023 plaats. De lay-out die tijdens de laatste F1-race in 1993 werd gebruikt, is nog grotendeels intact, al zijn er in de eerste en laatste sector van het circuit wel enkele aanpassingen doorgevoerd. Maar hoe ziet de omloop er precies uit anno 2022?

In de bovenstaande video kruip je aan boord van de Ferrari F1-75 van Carlos Sainz voor een virtuele ronde over het hedendaagse Kyalami.