De Formule 1 presenteerde een paar maanden geleden de definitieve kalender voor het aankomende seizoen. Op die kalender staan maar liefst 24 raceweekenden met de toevoeging van Las Vegas en Qatar. Daarnaast zijn de historische races in Monaco en Spa-Francorchamps, waar aanvankelijk over getwijfeld werd, behouden gebleven in het schema. Daarmee is alleen de Grand Prix van Frankrijk, een land dat nota bene twee coureurs op de grid heeft, niet meer van de partij in 2023.

Maar strookt de Formule 1-kalender met het voornemen van de organisatie om in 2030 klimaatneutraal te zijn? Het reizende personeel zit volgend jaar meer dan ooit tevoren in het vliegtuig. Van race naar race staat er meer dan 130.000 kilometer aan vliegreizen op het programma en dan zijn de reizen terug naar huis niet eens meegerekend. Ook vrezen de teams de kalender omdat het personeel onder ongekende druk komt te staan. En dan hebben we het nog niet gehad over de triple-headers die in 2023 op de planning staan.

In bovenstaande video analyseert onze videoredacteur Leonie Oude Elferink de kalender en wat de Formule 1-organisatie wel gedaan heeft.

