VIDEO: Waanzinnige beelden van Nyck de Vries in nieuwe AT04

AlphaTauri presenteerde 11 februari in New York City de kleuren voor het Formule 1-seizoen 2023 en deelde meteen een aantal renders van de nieuwe AT04. De echte auto hield het kleine Italiaanse F1-team nog even onder de pet, maar daags na de presentatie trokken Yuki Tsunoda en Nyck de Vries naar het circuit van Misano en zagen we de echte wagen. Onder het mom van een filmdag werd de auto door beide heren aan de tand gevoeld. Het was de ideale voorbereiding op de driedaagse Formule 1-wintertest die donderdag begint op het Bahrain International Circuit in Sakhir.

De Vries maakte in Misano 's middags zijn eerste meters met de auto voor dit jaar. AlphaTauri heeft de filmdag ook gebruikt waar die voor bedoeld is: PR-materiaal schieten. Inmiddels heeft het team de eerste beelden daarvan vrijgegeven. En dat is met name voor Nederlandse Formule 1-fans goed nieuws, want het zijn beelden van De Vries. Het team plaatste een camera in de helm, een van de verplichte zeven camerastandpunten in 2023, en een bij de pedalen, iets dat we vorig jaar geregeld bij McLaren zagen. Het leverde in ieder geval spectaculaire beelden op, zoals te zien is in de video bovenaan de pagina.

Donderdagmiddag pakt De Vries zijn werkzaamheden in de AT04 weer op. Ook vrijdagmiddag en zaterdagochtend komt de coureur uit Friesland in actie. Tsunoda trapt donderdag het testwerk af en krijgt datzelfde dagdeel ook op vrijdag. De Japanner sluit de enige test zaterdagmiddag dan af. F1-rechtenhouder Viaplay publiceerde dinsdag een documentaire over De Vries' weg naar het uitkomen van zijn F1-droom.