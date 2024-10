VIDEO: VT1 vroegtijdig afgelopen voor Verstappen vanwege motorproblemen

Het was al een rommelige sessie op het Autódromo Hermanos Rodríguez, waar twee rode vlaggen de baantijd hadden beperkt voor de coureurs. Max Verstappen had in de slotfase van de training de vierde tijd in handen toen hij op de boordradio problemen met zijn motor meldde. "Er is iets aan de hand met de motor", zei hij tegen race-engineer Gianpiero Lambiase. "Ik weet het niet, hij gedraagt zich niet zo goed. Ik heb geen vermogen", aldus de Nederlander, die daarna direct de pitstraat opzocht.

De vraag is nu hoe groot de problemen met de krachtbron van Verstappen zijn. Hij heeft al zijn vijfde interne verbrandingsmotor van het seizoen gepakt, wat hem op Spa-Francorchamps een gridstraf van tien plekken opleverde. Red Bull zou wel nog naar andere gebruikte onderdelen binnen de zogenaamde pool kunnen grijpen, al zit het met de turbo, MGU-H, MGU-K, energieopslag en control electronics ook al tegen de limiet aan. Het is niet bekend met welke exemplaren van deze onderdelen hij in de eerste vrije training reed, waardoor de problemen niet direct hoeven te resulteren in een greep naar nieuwe onderdelen. De introductie van nieuwe onderdelen van buiten de pool - als het dus om bovengenoemde componenten gaat - zou wel een gridstraf opleveren.