VIDEO: Vroege rode vlag in VT1 F1 Mexico

Dat het op een gevaarlijke plek lag, toonde Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli aan. De Italiaan, die volgend jaar het Mercedes-zitje van Lewis Hamilton fulltime overneemt en in VT1 in Mexico daar alvast een voorproefje van kreeg, zag het losse onderdeel op de baan niet liggen en reed er vol over heen. De Mercedes W15 leek daar geen schade bij op te lopen, maar met het gevaar van een lekke band op het snelle en lange rechte stuk besloot de wedstrijdleiding niet te lang te wachten en greep het naar de rode vlag. Zo was er binnen de eerste vijf minuten al een korte onderbreking in Mexico-Stad. De eerste vrije training is om 20.30 uur Nederlandse tijd begonnen en duurt een uur. De tweede vrije training volgt om middernacht en duurt anderhalf uur; dit vanwege een bandentest van Pirelli met het oog op 2025.