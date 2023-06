VIDEO: Vroeg in Q1 F1 Canada rode vlag na problemen voor Zhou De kwalificatie op het natte Circuit Gilles Villeneuve in Canada is nog niet eens echt begonnen of de rode vlag wordt gezwaaid. Zhou Guanyu meldt op de boordradio problemen met zijn Alfa Romeo en parkeert zijn bolide naast de baan, maar weet deze weer aan de praat te krijgen en keert terug naar de pitstraat. De rode vlag was toen al gezwaaid, waardoor de sessie wel onderbroken werd.