VIDEO: Vroege rode vlag in VT1 F1 Canada na problemen voor Gasly Een valse start voor Alpine en Pierre Gasly in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada. De Fransman meldde vroeg na de start van de sessie problemen met de aandrijving en zette zijn A523 naast de baan. Het team gaf nog instructies in de hoop het probleem te verhelpen, maar na een lange gele vlag besloot de wedstrijdleiding toch de sessie te onderbreken met de rode vlag.