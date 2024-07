VIDEO: Volop inhaalacties tijdens prachtige F1-race Silverstone

De wisselende omstandigheden op het circuit van Silverstone brengen ook inhaalmogelijkheden met zich mee. Zo is vooraan de leiding overgegaan naar Lando Norris, die McLaren-teamgenoot Oscar Piastri achter zich heeft. Mercedes is de 1-2 kwijtgeraakt en heeft nu P3 en P4 in handen. Max Verstappen moet het nu zelfs met een vijfde plek doen en kan het tempo van de top-vier allerminst bijhouden.

Video: Hamilton passeert Russell en houdt even de leiding vast

Bekijk: F1 Silverstone 2024: Lewis Hamilton pakt de leiding

Video: Piastri verwijst Verstappen naar P5