VIDEO: Volop glijpartijen in eerste F1-training op Zandvoort

De weersomstandigheden aan het begin van de eerste training van het Formule 1-weekend op Zandvoort waren verre van ideaal. De regen en de wind maakten het leven van de coureurs en de teams aardig lastig. Een aantal rijders stuiterde zelfs even van de baan af, waaronder Pierre Gasly en Carlos Sainz. Grote problemen heeft het voor niemand opgeleverd, iedereen heeft de auto nog heel.

Ondertussen is er een droge lijn op het parcours te zien en hebben de coureurs de softs ondergeschroefd. De tijden zakken ook in rap tempo, al is het verschil met de snelste tijden van vorig jaar nog vrij groot.