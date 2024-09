VIDEO: Vliegende start Red Bull in F1-race Baku

Na een paar zware weekenden hoopt Red Bull Racing in Baku weer mee te doen voor een zege. De start van de Formule 1 Grand Prix in Azerbeidzjan is veelbelovend, want zowel Max Verstappen als Sergio Pérez waren uitstekend begonnen. Beide coureurs zijn een plekje gestegen. Carlos Sainz in de Ferrari en Mercedes-coureur George Russell raakten hun positie kwijt.

Verder is er weinig spektakel. Yuki Tsunoda en Lance Stroll raakten elkaar nog, maar beide heren konden hun weg vervolgen. Wel had Stroll een nieuw setje banden nodig, want een lekke band maakte doorgaan onmogelijk.