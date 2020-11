VIDEO: Verstappen spreekt met Evers over leven buiten de F1

Verstappen woont sinds 2015, zijn eerste jaar in de Formule 1, in Monaco. Het was voor de inmiddels negenvoudig Grand Prix-winnaar de eerste keer dat hij op zichzelf ging wonen en meteen vertrok hij dus naar het buitenland, terwijl veel leeftijdsgenoten dan juist op kamers gaan in Nederlandse studentensteden als Utrecht, Groningen en Amsterdam. “Ook leuk”, zei Verstappen daarover in gesprek met Edwin Evers. Toch zegt de coureur van Red Bull Racing dat hij het studentenleven en bijbehorende zaken niet gemist heeft.

“Van kleins af aan zat ik natuurlijk meteen in de racewereld. Dat is voor mij altijd het doel geweest en daarnaast zaten mijn vrienden ook in de racewereld. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat iets gemist heb of zoiets, ik deed namelijk wat ik leuk vond”, verklaart Verstappen. Dat hij in 2015 op zichzelf ging wonen in Monaco was voor hem en zijn familie natuurlijk wel even wennen. Vooral vader Jos moest zich daar even op aanpassen. “Het was natuurlijk voor mijn vader ook even wennen, omdat wij natuurlijk altijd samen onderweg waren en dan sliepen we ook op dezelfde kamer. Dat was wel even aanpassen natuurlijk.”

Wat de huidige nummer drie van het F1-kampioenschap van 2021 ervoor terugkreeg, is meer vrijheid om te doen en te laten wat hij wil. Zo gaat hij regelmatig uit eten als hij vrienden op bezoek heeft, terwijl hij op andere dagen eten bestelt. Maar ook op andere vlakken merkte Verstappen dat hij nu zelf kon bepalen wat hij doet én wanneer hij dat doet. “Het enige wat ik wel heel fijn vond toen ik hier ging wonen is dat ik gewoon kon opstaan wanneer ik wilde. Er was niemand die de deur open ramde en zei ‘nu opstaan, je bent nu lui genoeg geweest’.”

