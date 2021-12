Jos en Max Verstappen trekken als vader en zoon al twintig jaar intensief met elkaar op in de autosport. De eerste meters in een kart legde de Red Bull-coureur als vierjarig jongetje af, daarna bleven de prijzen - uiteraard door hard werk - maar binnenkomen. Een overstap naar het Europees Formule 3-kampioenschap volgde in 2014, daar werd niet de titel gewonnen, maar er werd wel een onuitwisbare indruk gemaakt bij Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker durfde het aan om de toen nog zeventienjarige Verstappen in het jaar daarna in de Toro Rosso te zetten.

Formule Max, hét boek over het F1-seizoen 2021 en de opmars van Max Verstappen, is nu verkrijgbaar!

In de vijfde Grand Prix van het 2016-seizoen werd een overstap gemaakt naar het grote Red Bull. Met succes: want meteen kwam daar de eerste Grand Prix-zege in Barcelona. Inmiddels is de Nederlander twintig overwinningen verder en ging met zijn laatste een droom van Jos en Max Verstappen in vervulling. De eerste Formule 1-titel werd binnengehaald. Een kroon op het harde werken. Olav Mol liet Max Verstappen de finishbeelden zien in een interview bij Ziggo. Verstappen hield het niet droog.