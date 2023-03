VIDEO: Verstappen kan razendsnelle tijd van Alonso niet verbeteren Max Verstappen is er niet in geslaagd om de (voorlopig) snelste tijd van Fernando Alonso te verbeteren. De regerend wereldkampioen kwam op de meet uiteindelijk 0.169 seconde tekort. Daarmee gaat de Aston Martin-coureur nog aan de leiding in de tweede training in Bahrein.