VIDEO: Verstappen verpulvert F1-veld met snelste tijd in Q3 De pole-position voor de Grand Prix van België krijgt hij niet toegeschreven vanwege zijn gridstraf voor een bakwissel, maar Max Verstappen heeft in het derde deel van de kwalificatie wel een statement gemaakt richting zijn concurrenten. In de slotfase ging hij met drie paarse sectoren naar de snelste tijd van de sessie, waardoor hij Charles Leclerc op maar liefst acht tienden van een seconde achterstand zette. Sergio Perez voltooide de top-drie in de kwalificatie. De slotfase van Q3 zie je in de onderstaande video.