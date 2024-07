Max Verstappen was de hele Formule 1-race in Hongarije dood en dood ongelukkig in de RB20 en dat levert een heel erg bizarre inhaalactie op Lewis Hamilton op. Een vliegpartij was het gevolg, want Hamilton lanceerde de Nederlander. Het podium was daardoor uit zicht geraakt. P5 is nu de plek waar Verstappen het mee doen.