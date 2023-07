VIDEO: Verkeer hindert Nyck de Vries in sprint shootout F1 Oostenrijk Nyck de Vries begon uitstekend aan de sprint shootout, die de startopstelling voor de sprintrace bepaalt, en bemachtigde een plek in SQ2. Daar werd eerst zijn tijd afgepakt en bij het klaarmaken voor nog een poging, had de AlphaTauri-coureur last van verkeer. Uiteindelijk bemachtigde de Nederlander de veertiende startplek.