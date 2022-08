VIDEO: Verandering vanaf Spa, de nieuwe F1-regels tegen porpoising uitgelegd Porpoising is dit jaar één van de codewoorden in de Formule 1-paddock. De voorbije maanden is er een politieke strijd uitgevochten tussen Mercedes aan de ene kant en Red Bull en Ferrari aan de andere zijde. Het resultaat daarvan zijn verschillende ingrepen om porpoising tegen te gaan, zowel vanaf de Grand Prix van België als ook voor het F1-seizoen 2023. Wat gaat er precies veranderen en wanneer gaan de nieuwe regels in? Niels Dijkersterhuis en Ronald Vording leggen het uit in een extra aflevering van de F1-update, oftewel in de onderstaande video.