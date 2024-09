Varaan zorgt voor rode vlag in derde vrije training F1 Singapore

Het is niet de eerste keer dat een varaan de weg naar het F1-circuit van Singapore heeft gevonden. In 2016 kwam Max Verstappen er ook al eens één tegen. “Ik maak geen grap. Uitkomen bocht 3”, lachte de destijds 18-jarige Nederlander via de boordradio. “Oog in oog met Godzilla?”, reageerde zijn engineer Gianpiero Lambiase met een glimlach.

Zaterdag, in de derde vrije training voor de 2024-editie van de Grand Prix van Singapore, zorgde de varaan voor een code rood. Na een onderbreking van enkele minuten was het dier, na enig opjagen door een marshal, weer van de baan en konden de coureurs de sessie hervatten.

Video: Varaan opjagen in derde vrije training F1 Singapore