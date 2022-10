VIDEO: Bottas veroorzaakt eerste safety car tijdens GP Amerika Valtteri Bottas heeft in de Grand Prix van Amerika voor de eerste safety car van de dag gezorgd. De Fin verloor de controle over zijn Alfa Romeo in de laatste sector, waarna hij zichzelf in het grind vond. De wedstrijdleiding achtte een safety-fase nodig om de auto veilig te kunnen bergen. Het kwam als een gelukje voor Charles Leclerc, die een nagenoeg gratis pitstop kon maken en als vierde weer de baan op kwam.