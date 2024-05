Video: Bottas veroorzaakt code rood in VT3 Monaco

De derde vrije training voor de Grand Prix van Monaco was nog geen kwartier oud toen bij La Rascasse opeens de rode vlaggen werden gezwaaid. Lijden voorwerp was Valtteri Bottas die in bocht 16 (Piscine) met zijn Sauber de muur toucheerde. Daarbij brak zijn wielophanging af en werd de C44 onbestuurbaar. De Fin parkeerde zijn auto in de bocht bij La Rascasse, vlak voor de ingang van de pitstraat, en dus werd de sessie geneutraliseerd.