VIDEO: Oeps! Valtteri Bottas stuntelt met spin in de pitstraat

Gedurende de vrije trainingen voor de Grand Prix van Stiermaken waren vrijdag al een aantal coureurs te betrappen op de nodige foutjes. Zo was Carlos Sainz in de ochtendsessie al even dwars komen te staan met zijn Ferrari, alvorens Valtteri Bottas het in de tweede vrije training wel heel bont maakte.

Bottas wilde tijdens de middagsessie beginnen aan een langere run op de harde band en besloot bij het wegrijden alvast wat temperatuur in zijn banden te genereren. De Mercedes-rijder was echter iets te enthousiast bij het intrappen van het gaspedaal, waardoor hij bij het wegrijden de achterkant van zijn W12 verloor. Als gevolg kwam Bottas ter hoogte van de pitbox van McLaren dwars te staan in de pitstraat, alvorens hij met wat hulp van de McLaren-monteurs zijn weg weer kon vervolgen.

Hoewel het moment vooral wat knullig overkwam en Bottas zich er over de boordradio niet al te druk om maakte, krijgt het incident mogelijk wel nog een staartje. Zo uitte McLaren-teambaas Andreas Seidl direct zijn onvrede over het incident bij wedstrijdleider Michael Masi: “Dit is absoluut belachelijk Michael”, sprak Seidl over de boordradio. “Hij had onze mannen omver kunnen kegelen daar.”

Bottas zal zich na afloop van de tweede vrije training moeten melden bij de stewards, die de Fin vanwege zijn spin op het matje hebben geroepen.