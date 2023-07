VIDEO: Valtteri Bottas spint op natte baan tijdens eerste training Na de rode vlag, veroorzaakt door de crash van Sergio Perez, reden veel coureurs direct de baan op tijdens de eerste vrije training in Hongarije. Het weer sloeg echter om, zeker in de laatste sector werd het in korte tijd erg nat. Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas werd slachtoffer van de regen en spinde op zijn slicks. Gelukkig voor de Fin kon hij zijn weg vervolgen om meteen de pits op te zoeken.