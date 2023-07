VIDEO: Probleem voor Lando Norris in pitstraat in VT3 op Silverstone Lando Norris staat in de derde vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië klaar om de baan op te gaan, maar het team geeft hem snel de opdracht om de auto stil te zetten. Een van de monteurs rent naar de auto om iets aan de achterkant weg te halen, waarna de Brit zijn weg uit de pitstraat kan vervolgen. Het incident wordt onderzocht, al lijkt een boete voor het team dan het waarschijnlijkst.