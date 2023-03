VIDEO: Uitvalbeurt Lance Stroll zorgt voor safety car in F1 Jeddah Lance Stroll was zondagavond de eerste uitvaller in de Grand Prix van Saudi-Arabië. De Mercedes-power unit in de AM23 gaf de geest, waarna de Canadees gesommeerd werd de auto te parkeren. De gele vlag werd gezwaaid en niet veel later kwam de safety car de baan op.