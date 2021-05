De Grand Prix van Spanje liep afgelopen weekend uit op een fraai strategisch duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Beide coureurs zaten aanvankelijk op een eenstopstrategie, totdat de Red Bull-coureur als eerste de pits indook en Mercedes de tactiek over een andere boeg gooide. In een nieuwe Race Debrief licht Trackside Engineering Director Andrew Shovlin de gemaakte keuzes verder toe.

Waarom reageerde Hamilton niet meteen op de stop van Verstappen?

“We stonden eigenlijk klaar voor Lewis om hem in dezelfde ronde binnen te halen als Verstappen, daar waren we ons die hele ronde op aan het voorbereiden. Toen hoorden we Max echter roepen dat zijn banden versleten waren en kwam hij – blijkbaar onaangekondigd – de pits in”, blikt Shovlin terug op de eerste serie pitstops. “Toen hij dat had gedaan was het voor ons de beste keuze om daar iets van af te wijken. Als we de strategie van Verstappen hadden gespiegeld, zou dat hebben betekend dat de banden van Lewis aan het einde van de race iets nieuwer zouden zijn. Die extra paar ronden hadden cruciaal kunnen zijn voor een inhaalactie, als we op een eenstopper waren gebleven.”

Uiteindelijk besloot het team van Mercedes voor Hamilton echter over te stappen op een tweestopper. Hoewel het denkt dat de Brit ook met één pitstop uiteindelijk Verstappen wel in zou hebben gehaald, pakte het beter uit om achter de Red Bull te blijven en zelf als eerste de pits in te duiken voor een tweede pitstop: “Als we Verstappen in hadden gehaald, kom je in de situatie terecht dat je als raceleider eigenlijk in het nadeel bent. Max had dan bij Lewis kunnen doen wat wij bij hem hadden gedaan. Hij had dan kunnen kiezen voor een tweede pitstop zodra Lewis hem in zou hebben gehaald. In een bepaald opzicht was het dus beter om hem niet in te halen en gebruik te maken van het feit dat Lewis tweede lag. Het ergste wat hem kon overkomen is dat hij uiteindelijk alsnog als tweede zou finishen, voor ons was het de gok dus waard.”

Bekijk bovenaan deze pagina de hele video, waarin Shovlin onder andere ook verder ingaat op de start van de race, waarom Valtteri Bottas niet meteen aan de kant ging voor zijn teamgenoot en waar Mercedes in een paar weken tijd zoveel snelheid vandaan heeft weten te halen.