De flexi-wings – ook wel bendy wings genoemd – zijn bepaald niet nieuw in de Formule 1, maar sinds de Grand Prix van Spanje zijn de meebuigende achtervleugels weer een hot topic in het paddock. Vooral het team van Red Bull zou flink wat tijdwinst boeken met de flexibele achtervleugel, tot irritatie van concurrent Mercedes. Vanaf de Grand Prix van Frankrijk gaat de FIA dan ook strenger optreden tegen de flexi-wings, maar dat is volgens de renstal van Toto Wolff veel te laat.

De hele soap rondom de achtervleugels bereikt tijdens het komende Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan mogelijk zijn hoogtepunt. Hoe zit de vork precies in de steel, wat gaat Max Verstappen merken van de aangescherpte controles en waarom kan Mercedes er mogelijk een extra slaatje uit slaan? In bovenstaande video geven we antwoord op alle vragen.

Bekijk hierboven de volledige video. Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!