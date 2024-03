Na een eerste Formule 1-training in Australië vol actie zijn de heren coureurs begonnen aan hun tweede oefensessie. Alexander Albon moet na zijn harde crash in de eerste training toekijken, maar ook Max Verstappen laat de openingsminuten aan zich voorbij gaan. De Red Bull van de Nederlandse wereldkampioen wordt van een nieuwe vloer voorzien en die werkzaamheden nemen wat tijd in beslag. Geen paniek in de pitbox, maar er gaan wel kostbare minuten verloren.

Ondertussen vochten Valtteri Bottas en Sergio Pérez met elkaar om positie op de baan. Beetje vroeg in het weekend, is het niet?