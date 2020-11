Was de Turkse F1 Grand Prix top of flop?

Lewis Hamilton pakte op Istanbul Park een zevende wereldtitel na een chaotische regenrace. Ondanks de vertrouwde identiteit van de winnaar was het wel een wedstrijd vol onverwachte wendingen en met een Racing Point op pole.

Was Turkije een van de hoogtepunten van het jaar? Of was het gebrek aan grip op het net geasfalteerde circuit juist Formule 1 onwaardig? Ons panel met Jon Noble, Jess McFadyen en Luke Smith bespreekt hierboven een bewogen weekend.