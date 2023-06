VIDEO: Touché met Hamilton doet goede kwalificatie Norris teniet Lando Norris staat een flinke inhaalrace te wachten om nog iets van zijn Spaanse Grand Prix te maken. De McLaren-coureur mocht als derde starten, maar kwam in de eerste bochtencombinatie al in aanraking met de Mercedes van Lewis Hamilton. De voorvleugel van Norris liep daarbij schade op, wat hem tot een vroege pitstop dwong. Hamiltons bolide bleef ongeschonden, maar zag Lance Stroll wel voorbijkomen in gevecht om P3. De beelden van de start zie je in de onderstaande video.