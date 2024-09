VIDEO: Top-tien F1-kwalificatie in Monza met bekende namen

Misschien is Alexander Albon of Nico Hülkenberg nog een verrassing, maar verder zijn het de bekende namen die in Q3 voor de Formule 1 Grand Prix op Monza staan. Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Esteban Ocon en Kevin Magnussen kwamen tekort.

Bijzonder, maar niet geheel opvallend, is dat de gaten heel klein zijn. Vaak zit er maar een tiende tussen twee coureurs.