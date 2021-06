Coronel: Hamilton ziet dat Verstappen hem gaat onttronen

Het was bijzonder spannend zondag, zeker voor Paul Ricard-begrippen. In een tactische thriller wist Max Verstappen de Grand Prix van Frankrijk anderhalve ronde voor het einde pas in zijn voordeel te beslissen. Volgens Jos Verstappen was de ontknoping zelfs iets té spannend en net als in vele andere Nederlandse huiskamers zat ook Tom Coronel op het puntje van zijn stoel: "Ik heb Jos zelfs nog een appje gestuurd dat ik drie jaar minder oud ga worden”, lacht Coronel in gesprek met Motorsport.com Nederland.

Paniek

Door het onvoorspelbare verloop werd volgens Coronel maar weer eens bewezen dat een Formule 1-race niet te voorspellen valt. Wat hem ook opviel was vooral het mentale verschil tussen Verstappen en Hamilton. Waar de Nederlander de rust zelve was, slaat volgens Coronel bij Mercedes de paniek toe. In de strijd om de wereldtitel betekent het allemaal geen goed nieuws voor Hamilton, bij wie volgens de coureur uit Eemnes zo langzaam maar zeker het besef komt dat hij dit jaar wel eens onttroond zou kunnen gaan worden door Verstappen. “Hij ziet nu gewoon dat the all time best, want dat is wat hij is, onttroond wordt door een bravourig, snel, gaaf racertje.”

