VIDEO: Titelstrijd gaat op F1-circuit Singapore verder

Het is zover: de Grand Prix van Singapore is begonnen met de eerste training. Voor Max Verstappen en Lando Norris is dit een belangrijk weekend in de strijd om de Formule 1-titel, terwijl Ferrari en Mercedes ook mee willen doen. De eerste sessie is echter niet geheel representatief, want de omstandigheden zijn compleet anders dan voor de kwalificatie en de race. Het is namelijk nog licht in de stadstaat, dat gaat op de beslissende momenten van dit weekend anders zijn.