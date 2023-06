VIDEO: Thuisheld Stroll ontsnapt aan grote schade na spin in Q2 Thuisheld Lance Stroll heeft in Q2 voor een spannend moment gezorgd. De Canadees verloor de controle in bocht 5 en gleed met hoge snelheid dwars over het asfalt en door het gras. Hij raakte met de neus van de AMR23 de muur, maar ontsnapte aan grote schade.