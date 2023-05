VIDEO: De terugkeer van Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing Daniel Ricciardo is na twee uitstapjes weer terug op het oude nest: Red Bull Racing. De Australiër verliet de Oostenrijkse formatie eind 2018 en vertrok naar Renault en nadien McLaren. Door tegenvallende resultaten bij het laatstgenoemde team ging hij daar eind 2022 weg en werd als derde coureur opgepikt door zijn voormalig werkgever. Red Bull brengt mooi in beeld hoe zijn terugkeer is verlopen.