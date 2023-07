VIDEO: Technisch malheur maakt van Hülkenberg eerste uitvaller De eerste uitvaller van de Grand Prix van Oostenrijk is een feit: Nico Hülkenberg heeft zijn Haas F1-bolide in de veertiende ronde van de race al aan de kant moeten parkeren met technische problemen. Via de boordradio liet de Duitser optekenen dat hij geen vermogen meer had en de rook die onder de motorkap vandaan kwam toen hij zijn auto stilzette doet inderdaad een fors probleem vermoeden. Doordat Hülkenberg zijn bolide in bocht 3 parkeerde, was de virtual safety car nodig om de auto veilig te kunnen bergen. De beelden van zijn uitvalbeurt zie je in de onderstaande video.