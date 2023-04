VIDEO: Touché tussen teamgenoten Ocon en Perez in F1 Baku 2017

De timing van de touché was uiterst ongelukkig, aangezien er twee weken eerder in Canada nog gesproken werd over de invoering van teamorders. Bovendien lagen de coureurs vierde en vijfde op het moment van het incident. "We hebben een enorme kans voor het team verknald", stelde Perez na de race. "Ik denk niet dat ik iets had kunnen doen om het incident te vermijden. Ik zat al tegen de muur en kon geen kant op. Het is heel jammer. Ik heb altijd teamgenoten gehad die hard racen, maar me genoeg ruimte geven. Wat vandaag is gebeurd, is onaanvaardbaar voor het team: het was te agressief."

Ocon, die als zesde over de streep kwam, zag het anders. "Het is natuurlijk nooit leuk om zo'n incident mee te maken tussen Checo en mijzelf. Ik verloor veel plaatsen, maar heb toch nog wat punten kunnen pakken voor het team. Hij raakte me na de eerste bocht en toen zat ik aan de binnenkant voor bocht twee en raakten we elkaar opnieuw. We zullen het er zeker nog over hebben. Het zou in de toekomst niet meer mogen gebeuren."