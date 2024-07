VIDEO: Tactisch inzicht Max Verstappen brengt hem terug op podium

De snelheid heeft Max Verstappen niet echt, maar een podiumplaats tijdens de Formule 1 Grand Prix van Silverstone zit er zeer zeker in. De Nederlander was onder de verraderlijke omstandigheden de eerste coureur die de inters onder de auto schroefde, wat een juiste keuze bleek. Na het wegvallen van George Russell - die met een waterprobleem zijn Mercedes in de pitbox moest parkeren - ligt de weg naar P3 open.