VIDEO: Stewards hebben handen vol aan Norris en Leclerc na incident VT3

De stewards zullen zich niet hoeven vervelen na de derde en laatste vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Na het opmerkelijke incident tussen Lance Stroll en Lewis Hamilton volgde in de slotfase van de sessie nog een incident tussen Lando Norris en Charles Leclerc. Norris leek de Ferrari-coureur in de weg te zitten tijdens zijn run en was niet onder de indruk van die actie. Toen Norris van het gas ging in bocht 6, dook hij naar links om Leclerc alsnog wat ruimte te laten. De Monegask was echter duidelijk geïrriteerd, want hij stuurde vervolgens ook naar links, vlak voor de McLaren.

Dat was iets te dichtbij, want er was licht contact tussen de twee. "Klootzak. Ik snap niet waarom ze dat doen", klinkt het op de boordradio van Leclerc. Norris was verrast door de actie van Leclerc. "Hij reed gewoon tegen mij op! Ik denk dat ik schade heb." Het voorval is niet onopgemerkt gebleven, want de stewards hebben deze genoteerd en zullen dus kijken of er actie ondernomen moet worden. Dat geldt ook voor het incident tussen Stroll en Hamilton, dat een vergelijkbaar verhaal kende.

In diezelfde ronde was er ook nog sprake van mogelijk hinderen van Norris ten opzichte van Max Verstappen. Na het contact met Leclerc reed Norris langzaam door bocht 7, waar Verstappen wijd moest gaan om een incident te voorkomen. De stewards hebben naar dat voorval gekeken, maar hebben besloten dat er in deze zaak niet ingegrepen hoeft te worden.