VIDEO: Stevig gevecht Verstappen en Perez na start sprintrace F1 Oostenrijk Het natte asfalt van de Red Bull Ring heeft geen grote problemen opgeleverd bij de start van de sprintrace. Max Verstappen heeft de leiding behouden, maar daar moest de Red Bull-coureur wel hard voor vechten. Voor bocht 1 kwam teamgenoot Sergio Perez voorbij, waarna tot en met de vierde bocht een stevig gevecht volgde. Verstappen beslechtte dat in zijn voordeel, terwijl Perez vervolgens ook een plekje verloor aan de sterk gestarte Nico Hülkenberg. De beelden van de start van de sprintrace in Oostenrijk zie je in de onderstaande video.