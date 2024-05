VIDEO: Spanning stijgt in Miami: F1-kwalificatie van start

De Formule 1-coureurs hebben het druk op de zaterdag in Miami. De sprintrace is nog maar net achter de rug en nu staat de kwalificatie alweer voor op het programma. Wie pakt de pole?

Vooral Mercedes heeft wat herstelwerkzaamheden uit moeten voeren. De resultaten tot nu toe in Miami vallen vies tegen en daar moet verandering in komen. Zij gaan vol voor twee auto's in Q3. Tegelijkertijd mikt Red Bull Racing op weer een pole, met Max Verstappen als topfavoriet.