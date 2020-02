VIDEO: Exclusieve beelden shakedown Raikkonen en Alfa Romeo

Raikkonen en Alfa Romeo trokken vrijdag naar Fiorano, het testcircuit van hun partnerteam Ferrari, om de nieuwe C39 alvast een shakedown te geven. Net zoals Mercedes op Silverstone plande Alfa Romeo een filmdag in om de eerste checks uit te voeren met het nieuwe wapen van Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi voor het aankomende Formule 1-seizoen.

De wagen beschikt net zoals vorig jaar over een camouflagelivery. Speciaal voor Valentijn kreeg de C39 een Alfa Romeo-logo in hartvorm op de motorkap. De echte onthulling van de wagen vindt pas op woensdag 19 februari plaats, wanneer ook de eerste echte testdag van het nieuwe F1-seizoen in Barcelona begint.

Volgens de regels mocht Alfa maximaal honderd kilometer afleggen en dat met demonstratiebanden van Pirelli. Bekijk hierboven exclusieve beelden van de shakedown.