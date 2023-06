VIDEO: Perez strandt in Q2 F1 Oostenrijk na twee keer overschrijden track limits Sergio Perez strandde in het tweede kwalificatiedeel voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Mexicaan zag in het begin zijn tijd al geschrapt worden en na zijn laatste poging opnieuw. Dit betekende dat er geen tijd meer was om voor nog een ronde te gaan. Hij start zondag als vijftiende.