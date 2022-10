VIDEO: Zo reed Perez in Singapore naar zijn tweede F1-zege van 2022

Bij de start van de GP van Singapore legde Sergio Perez de basis voor zijn tweede overwinning van het Formule 1-seizoen 2022. Hij troefde polesitter Charles Leclerc af op weg naar de eerste bocht en zou daarna twee uur lang de druk van de Ferrari-coureur weerstaan. Het tweetal zou in ongewijzigde volgorde over de finish komen na een chaotische en enerverende race, waarin Carlos Sainz beslag legde op de derde positie. Voor Max Verstappen zat er niet meer in dan de zevende plaats, nadat hij een slechte start kende en later in de race een extra pitstop moest maken na een foutje, waarbij hij vlakke kanten op zijn voorbanden opliep.

In de video bovenaan deze pagina zie je de hoogtepunten van de Grand Prix van Singapore.