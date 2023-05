Door de uitvalbeurt van Charles Leclerc kwam George Russell aan de leiding van de Spaanse Grand Prix te liggen. Hij raakte in gevecht met Red Bull-coureur Sergio Perez, die de Brit uiteindelijk met het DRS voorbij kwam en de leiding van Russell overnam. In de tussentijd was Max Verstappen, die door een bezoek aan de grindbak achter beide heren was gevallen, naar soft gewisseld en reed met een hoog tempo richting de auto van zijn ploegmaat.

In ronde 47 kwam de Nederlander aan de staart van de 33-jarige coureur, die op zijn beurt te horen kreeg dat Verstappen op een andere strategie zat: "Als hij sneller is, laat hem dan voorbij", aldus Perez' engineer. De Mexicaan reageerde: "Dat is heel oneerlijk, maar prima." Uiteindelijk kon de man uit Guadalajara het tempo van Verstappen niet bijbenen en finishte als tweede, dertien seconden achter de regerend wereldkampioen.