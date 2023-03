VIDEO: Sergio Perez is Max Verstappen te snel af in VT1 F1 Bahrein Sergio Perez en Max Verstappen schroefden na een half uur in de eerste training de zachtste band onder de RB19. De Mexicaan was razendsnel onderweg, maar tegelijkertijd vielen ook de sectoren van de tweevoudig wereldkampioen niet tegen. Uiteindelijk klokte Checo de snelste tijd en Verstappen de tweede met zes tienden verschil.