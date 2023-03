VIDEO: Perez wint, Verstappen behoudt WK-leiding bij F1 Jeddah Na twee races heeft Red Bull Racing op één punt na de perfecte score behaald in 2023. In Saudi-Arabië zette Sergio Perez zijn pole-position om in de vijfde zege van zijn F1-carrière, terwijl Max Verstappen vanaf startplek vijftien naar P2 en de snelste ronde reed. George Russell erfde de laatste podiumplek na een late tijdstraf voor Fernando Alonso, maar Ferrari kon het tempo niet volgen. De hoogtepunten van de race op het Jeddah Corniche Circuit zie je in de onderstaande video.