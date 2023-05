VIDEO: Perez knalt hard tegen muur in Q1 Monaco en is vroeg klaar Sergio Perez kan een goede startpositie voor de Grand Prix van Monaco vaarwel zwaaien. De Mexicaan kopieert in Sainte Devote de crash van Alexander Albon van vrijdag en knalt tegen de muur. De linkerkant van de RB19 is flink gehavend, met schade aan de sidepod en de linkerspiegel die de cockpit in vliegt. Het betekent een rode vlag en einde kwalificatie voor Perez.