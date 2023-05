Dit incident zou later in 2022 nog een andere wending krijgen. Max Verstappen gaf in Brazilië geen gehoor aan de teamorder om Perez voorbij te laten nadat de Mexicaan hem eerder die gunst deed. De Nederlander zou dat hebben gedaan omdat Perez in Monaco naar verluidt opzettelijk was gecrasht. Perez ontkende echter dat hij zijn Red Bull expres in de bandenstapel zette. "Iedereen maakt fouten in Monaco", zei Perez, die de race uiteindelijk zou winnen. “Je kunt het zien, ik bedoel; iedereen heeft tegenwoordig de informatie, je kunt het zelf zien. Ik crashte al bijna bij het ingaan van bocht 1. Iedereen maakt fouten in Monaco en zeker in de kwalificatie. Het is niet zo dat het met opzet gebeurde."

Geruchten dat Perez tegenover zijn bazen Helmut Marko en Christian Horner toegegeven zou hebben dat het een opzettelijke crash was, ontkende hij eveneens. “Dat is speculatie van de media, mensen proberen geruchten de wereld in te brengen. We weten allemaal wat er gaande is binnen het team, we willen dit soort dingen intern houden.”