VIDEO: Sergio Perez behoorlijk gehinderd door Nico Hülkenberg in VT3 Nadat Sergio Perez door technisch malheur pas later aan de derde vrije training kon beginnen dan de rest, is ook zijn eerste run niet vlekkeloos verlopen. De Mexicaan zette aan op softs, maar vond Nico Hülkenberg in het tweede deel van de ronde op zijn weg. De Duitser leek niet door te hebben dat Perez aanstaande was en blokkeerde hem behoorlijk. Het hielp in eerste instantie de ronde van Perez om zeep, al moest die ook uitkijken toen hij de Hulk links wilde passeren, maar die het alsnog niet door had.