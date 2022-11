Het Formule 1-seizoen van 2010 was een van de spannendste jaren in de recente geschiedenis van de sport. Bij het ingaan van de laatste race konden er nog vier coureurs wereldkampioen worden. Ferrari-coureur Fernando Alonso en Red Bull-rijder Mark Webber waren over het hele seizoen de sterkste rijders. Sebastian Vettel en Lewis Hamilton konden de titel ook nog pakken in de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi.

Vettel had een seizoen met vele ups en downs. De Duitser pakte overwinningen in Maleisië en Valencia, maar kreeg ook te maken met veel mechanische pech. Dat kostte hem meerdere zeges. Ook maakte Vettel nog veel rijdersfouten. In de slotfase van het seizoen kwam de man uit Heppenheim tot leven met overwinningen in Japan en Brazilië. Die laatste was curieus. Red Bull had er, zo dacht men toen, wellicht beter aan gedaan om teamgenoot Webber die race te laten winnen. Hij stond er immers beter voor.

Vettel in de zone

Vettel pakte de pole-position in Abu Dhabi en reed gecontroleerd weg, iets waar Vettel bekend om stond. Als hij eenmaal aan kop lag en comfortabel was in de wagen, was het heel lastig om hem nog terug te pakken. Bij Alonso en Webber gingen Ferrari en Red Bull strategisch de fout in. De beide coureurs kwamen binnen en bij het uitrijden van de pitstraat kwamen ze vast te zitten achter Vitaly Petrov in de Renault. De Rus was niet onder de indruk van de titelstrijd en verdedigde hard, maar wel volledig fair. Elke ronde probeerde Alonso er voorbij te komen, maar het lukte hem niet.

Vettel reed zijn RB6 rustig naar huis en pakte de wereldtitel. De Duitser stond het hele jaar niet bovenaan in het kampioenschap, maar ging er dus wel met de titel vandoor. Het was de eerste voor Vettel, en er zouden nog vele volgen. Bekijk bovenaan deze pagina de video van de race.